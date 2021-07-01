Kepler coşkuyla fırlatıldı

Pandemi sürecini çevrimiçi derslerle başarıyla tamamlayan Doğu Akdeniz Doğa Koleji Lisesi, mezuniyet törenini 29 Haziran 2021 Salı günü okul alanında, sosyal mesafe koşullarına uygun bir düzenlemeyle gerçekleştirdi.

Törene Doğu Akdeniz Doğa Koleji Koordinatörü Orhan Süslü, Doğu Akdeniz Doğa Koleji Müdürü Beran Tanseloğlu, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, mezun olan öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı.

Doğu Akdeniz Doğa Koleji Müdürü Beran Tanseloğlu konuşmasında

öğrencilerin yeni başlangıçta ve üniversite seçimlerinde en büyük başarıların olmasını dilerken, 10. yılı geride bırakmak üzere olan tarihçesinin bir parçası oldukları için teşekkürlerini iletti.

Mezun olmanın mutluluğunu, okuldan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşayan öğrenciler; okulunu dereceyle bitiren öğrencilere başarı plaketleri ve diploma takdimi gerçekleşti.

Tüm mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet töreni sona erdi.