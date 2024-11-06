Güzel bir işbirliği

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) çocuk haklarının geliştirilmesini hedefleyen “Çocuk Dostu Restoranlar Projesi” kapsamında KTTB ile İskele Belediyesi arasında protokol imzalandı.

KTTB Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklanmaya göre imzalanan protokolle İskele Belediyesi KTTB’nin Çocuk Dostu Restoranlar Projesi’ne katılan dördüncü belediye oldu.

Çocuk dostu restoran kavramının ailelerin çocuklarıyla rahat ve keyifli bir şekilde yemek yiyip vakit geçirebilecekleri restoranları tanımlandığı, bu tarz restoranlarda çocuklar için özel aktiviteler, oyun alanları, yeme-içme menüleri ve güvenlik önlemleri sunulduğu belirtilen açıklamada, ülkede bu tarz restoranların sayısının az olduğu ve bu noktadan hareketle Çocuk Dostu Restoran Projesi’nin geliştirildiği kaydedildi.

Proje Koordinatörü Dr. Erdem Beyoğlu, “Proje ile amacımız ülkemizdeki büyük ilçelerdeki belediyeler ile iş birliği yapılarak ülkemizde çocuk dostu restoran farkındalığının arttırılması, çocuk dostu restoranların ön plana çıkarılarak desteklenmesi ve gerek çocukların gerekse ailelerin ülke genelinde daha rahat, sağlıklı ve keyifli bir ortamda yemek yiyerek vakit geçirmelerini sağlamak.” dedi.

Protokol kapsamında, İskele Belediyesi sınırları içerisinde yer alan restoranların Çocuk Dostu Restoran kriterleri kapsamında değerlendirilmesi ve yeterli kriterleri sağlayan restoranlara Çocuk Dostu Restoran Sertifikası’nın verilmesinin hedeflendiği belirtildi.

