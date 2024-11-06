Ustalar Girne’de

Merit Turizm Grubu ve Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğiyle düzenlenen bu prestijli turnuva, dünyanın dört bir yanından tavla tutkunlarını Kuzey Kıbrıs’ta bir araya getiriyor. Her yıl 30 ila 40 ülkeden gelen 350-400 oyuncu ve yanlarında aileleri, medya mensupları ve izleyicilerle birlikte etkinlik, yaklaşık 650-700 kişilik bir katılımcı kitlesine ulaşıyor.

Sadece Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri değil, Arjantin, Brezilya, Kanada, Japonya, ABD ve Güney Afrika gibi okyanus aşırı ülkelerden de gelen katılımcılar, turnuvanın dünya çapında ulaştığı geniş kitleyi gözler önüne seriyor.

Bu organizasyon, 11 yıldır dünyanın en büyük tavla turnuvası olarak kabul edilmekte olup, tavla tutkunları için Kasım ayı adeta sabırsızlıkla beklenen bir gelenek haline gelmiş durumda.

İlk yıldan bu yana etkinliğe ev sahipliği yapan Merit Park Hotel, bu yıl yenilenen yüzüyle tavla severleri ağırlamaktan mutluluk duyuyor.

Turnuva kayıtları, Dünya Tavla Federasyonu Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu yürütümünde 4 Kasım Pazartesi günü başladı.

Oyunları başlanan Şampiyona, adeta bir festival havasında gerçekleşirken, her seviyeden oyuncunun katılabileceği çeşitli kategorilerle geniş bir kitleye hitap ediyor.

WBF’nin etkin organizasyon kabiliyeti ve yılların deneyimi, Merit Park’ın hizmet anlayışındaki üstünlükle birleştiğinde, bu turnuva yalnızca bir spor organizasyonunun ötesine geçip yıllar süren bir gelenek ve festival coşkusuna dönüşüyor.