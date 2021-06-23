Aranan şahıs var

Suna ERDEN

Girne’de trafik kontrolü esnasında başkasına ait KKTC ehliyetini polise gösteren Nijeryalı İbrahim Tampioru Obari Micah Ejire dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada aranan bir şahıs olduğu belirtilerek, ek süre istendi.

Soruşturmayı yapan polis, İbrahim Tampioru Obari Micah Ejire’nin 16 Haziran 2021 tarihinde saat 00.10 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde trafik ekiplerince durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının trafik kontrolü esnasında, kendisini İsmail Oluwaseyi Opatokun olarak tanıtıp, ona ait KKTC sürüş ehliyetini görevli polislere ibraz ettiğini açıkladı.

Polis, olayın anlaşılması üzerine zanlının 18 Haziran tarihinde tutuklandığını kaydetti. Zanlının ifadesinde aranmakta olan başka bir Nijeryalı şahsın bilgisi dâhilinde ehliyetini kullandığını öne sürdüğünü kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ehliyetin asıl sahibinin arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

