Normal açılma'da ortak görüş 1 Temmuz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Temmuz ayında turizmin önünün açılması gerektiğini belirtti.

Fikri Ataoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda Turizm Üst Kurulu toplantısında, sektör temsilcileri turizm sektörü ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Üst Kurulu’nun tüm turizm sektörünün sesi olduğunu, burada yapılan toplantılarda ülke turizminin daha verimli ve daha bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için çalışıldığını söyledi.

Ülkenin normal açılma tarihinin kesin olarak belirlenmesi ve turizm sektörüne net bir şekilde söylenmesinin elzem olduğunu ifade eden Ataoğlu, sektörün ve bakanlığın ortak düşüncesinin 1 Temmuz olduğunu söyledi.

Ataoğlu, 1 Temmuz’dan itibaren Ercan Havalimanı’ndan ülkeye gelecek turistler için ya PCR ya da aşı sorgulaması yapılması yönünde hemfikir olduklarını, hem aşı, hem de PCR aranmaması gerektiğini belirtti.

Temmuz ayında turizmin önünün açılması için gereken adımların atılması gerektiğini söyleyen Ataoğlu, herkesin elini taşın altına koymasıyla ekonomiyi canlandıracaklarını ifade etti

Tarifeli ve charter uçuşlar için uygulanan kısıtlamaların gevşetilerek ülkeye daha fazla uçuş imkanı sağlanması gerektiğini dile getiren Ataoğlu, uçuşların serbest bırakılmasıyla ülke turizminin önünün açacağını ve bilet fiyatlarının ucuzlayacağını vurguladı.

Kara kapılarında sorun yaşanıyor

Bakan Ataoğlu, güneyden gelen turistlerin kuzeye geçerken bazı sorunlar yaşadığını bu nedenle kara kapılarından geçişlerde Güney Kıbrıs’ın uyguladığı AB kriterlerinin ülkede de aynı şekilde uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunacaklarını, böylelikle turistlerin Kuzey Kıbrıs’a gelişlerinin kolaylaşacağını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, 10:15