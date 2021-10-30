Arasta canlandı

Ömer KADİROĞLU
Pandemi nedeniyle yaşanan kapalılık dönemlerinde sessizliğe bürünen Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta eski canlı günlerine kavuştu.
Tarihi çarşı turistler ve Rumların uğrak yeri olurken, esnaf pandemi nedeniyle yaşadığı sıkıntılı günleri atlatmaya başladı.
Diyalog’a konuşan esnaf, yerli halkın çarşıya gelmediğini, Rumlar ve turistler sayesinde ayakta durduklarını ifade etti.
Yaşanan kapalılık dönemlerinde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını; ekonomik kayba uğradıklarını ifade eden esnaf, özellikle sınır kapılarından testsiz geçişlerin başlamasıyla çarşının canlanmaya başladığını dile getirdi. Esnaf, yaşadıkları ekonomik kayıpları toparlamanın zaman alacağını ifade etti.