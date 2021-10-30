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Arasta canlandı

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Lefkoşa’nın tarihi çarşısı pandemi öncesinde olduğu gibi günlerine kavuştu

Arasta canlandı
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Ömer KADİROĞLU
Pandemi nedeniyle yaşanan kapalılık dönemlerinde sessizliğe bürünen Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta eski canlı günlerine kavuştu. 
Tarihi çarşı turistler ve Rumların uğrak yeri olurken, esnaf pandemi nedeniyle yaşadığı sıkıntılı günleri atlatmaya başladı. 

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Tam aşılı kişilerin test yaptırmadan sınır kapılarından geçmelerine olanak sağlanmasıyla iyice canlanan tarihi çarşıda faaliyet gösteren esnaf da memnun oldu. Güneyden Lokmacı kapısını kullanarak geçen Rumlar ve turistler tarihi Arasta’yı doldururken, yine en uğrak mekânlardan biri olan Büyük Han’da dolup taşıyor. 
Diyalog’a konuşan esnaf, yerli halkın çarşıya gelmediğini, Rumlar ve turistler sayesinde ayakta durduklarını ifade etti. 
Yaşanan kapalılık dönemlerinde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını; ekonomik kayba uğradıklarını ifade eden esnaf, özellikle sınır kapılarından testsiz geçişlerin başlamasıyla çarşının canlanmaya başladığını dile getirdi. Esnaf, yaşadıkları ekonomik kayıpları toparlamanın zaman alacağını ifade etti.

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