‘Kanca’ operasyonu

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de gerçekleştirilen Kanca operasyonunda 310 gram hintkeneviri, bir gram da kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda “Kanca” operasyonunda Cemil Gökmen Mengüç isimli şahıs gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddenin zanlının evinde ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 28 Ekim 2021 tarihinde 11.50-14.15 saatleri arasında Çatalköy’de zanlı Cemil Gökmen Mengüç’e ait ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında kokain ve 310 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.



Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.Zanlının ifade verdiğini, bazı beyanlarda bulunduğunu belirten polis, bu hususların araştırılacağını söyledi.Polşs, ayrıca emarelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini belirterek ilk etapta soruşturma zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi onayladı.