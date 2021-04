Arasta'dan mesaj: Sınırlar açılsın

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısında kapanan dükkan sayısı giderek artıyor. Zorluklara karşı direnmeye devam edenler ise, Cenevre’deki liderlere mesaj göndererek “hiç olmazsa sınır kapılarını açınız ve esnafın yüzünü güldürünüz” diyor.

Kapsamlı bir çözüm öncesinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Arasta esnafı, uzun zamandan beri sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle temasların sıfır düzenine geldiğini vurguladı.

Ne dediler…?

Cemaliye Bağcıoğluları

“Bir yılı aşkın bir süredir pandemi ile mücadele ediyoruz. Sınır kapılarının kapalı olması Arasta bölgesi için ciddi bir sıkıntıya neden oluyor. Cenevre’de iki toplumun da lideri görüşme yapıyor. Onlardan ricamız sınır kapılarının açılması için çalışmalarıdır. Turistler gelsin, güneyden geçişler başlasın ki bizler de iş yaparak dibe vuran ülke ekonomisini yeniden ayağa kaldırabilelim. Arasta bölgesinde bir yıldan fazla açmayan dükkân var. Bu bölgeyi daha çok turist ve Rum ziyaret ettiği için şu anda da onların olmaması işleri bitme noktasına getirdi.”

Hatice Yorgozlu

“Yaklaşık 40 yıldır Arasta bölgesinde esnafım. Biz turistik eşya satışı yapıyoruz ve son ithalatımız da turistik eşya üzerineydi. Depolarımız mal dolu ve hepsi öylece duruyor. 14 aydır maalesef işlerimiz hiç istediğimiz gibi değil. Gelip gidiyoruz dükkânımızı açıyoruz ancak gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Arasta bölgesindeki dükkânlar turistlere ve güneyden geçenlere hizmet verdiği için şu anda burada büyük bir sessizlik hâkim. Bizim turiste dayalı bir ekonomimiz olduğu için mutlaka sınır kapılarının açılması gerekiyor. Buradaki bütün esnaf hayatını buradan idame ediyor ve sadece güneyden ve ülke dışından gelen turistlere hitap ettiği için iş yapamıyor.”

Samet Kölgesiz



“Arasta bölgesinde 6 yıldır esnafım. Son bir buçuk yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz ve çok sessiz sakin günler geçiriyoruz. Biz Arasta esnafı genellikle güneyden geçenlere ve ülkeye gelen turistlere hitap ediyorduk.Ancak şimdi ne turist var ne de güneyden geçişler. Özellikle güneyden geçen ve alışveriş yapan paralı turistler vardı. Bireysel turistlerin tekrardan buraya gelebilmesi için en azından Cenevre görüşmelerinde dile getirmelidirler çünkü kapıların açılması gündeme getirilmezse bu görüşmeler yine boş olarak tarihe geçecektir. Kapıların açılması reel hayatın tekrardan eskiye dönmesi için büyük bir adım olacaktır.”

Derviş Yağcıoğlu

“25 yıldır Arasta bölgesinde esnafım. Son bir yıldan fazladır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bizim burada iş yaptığımız insanlar güneyden gelenler ve ülkeye gelen turistlerdi ancak şu an ikisi de olmadığı için çarşı maalesef bomboş kaldı. 50-60 civarı dükkân kapalı, açık olanlar da iş yapamaz durumda. Çok kötü bir durum ile karşı karşıyayız. Kapıların açılması ile bu bölge canlanmıştı ve esnaf iş yapar durumdaydı. Şimdi her şey tamamen 1990’lı yıllara Körfez Krizi dönemlerine döndü burası. Ben kesinlikle kapıların tekrardan açılması ve Kıbrıs’ta bir barış Cenevre görüşmeleri ile sağlanır.”

Ömer Cabacaba

“50 yılı aşkın bir süredir burada esnafım. Burada güneyden geçen ve ülke dışından gelen turistler sayesinde iş yapıyorduk. Şu anda kapılar kapalı ve ülkeye turist gelmiyor. Deyim yerindeyse bu çarşı alt üst oldu. Dükkânların yüzde 40’ı kapandı, geriye kalanlar da açık mı kapalı mı belli değil. Sigortasını kirasını ödeyemeyecek duruma düştü. Devlet de bu bölgeyi sahipsiz bıraktı ve ilgilenmiyor. Bir an önce bu bölge esnafının yaşadığı sıkıntıları da görmeleri ve çözüm üretmek için çalışmaları gerekiyor. Kapıların açılması ve ülkeye turistlerin gelişinin sağlanması gerekiyor.”

Hüseyin Kurt

“Arasta bölgesinde 10 yıldır esnafım. 14 aydır dükkânlarımızı açamadık ve bu süreçte de yapmamız gereken tüm ödemeleri aksatmadan yaptık ancak elimizdeki tüm birikimi harcadık. Ben nargile kafe olarak hizmet veriyordum. Ancak şimdi sadece kafe olarak hamur işi üzerinden hizmet veriyorum. Arasta bölgesi genellikle güneyden gelen ve ülke dışından gelen turistlerle geçimini sağlıyordu. Tamam, anladık pandemi var ancak bir yılı aşkın bir süredir bir önlem bularak kapıları açamıyorlar. Esnaf çok zorda ve işlerin tekrardan yoluna girmesi için kapıların ivedilikle açılması gerekiyor. Zaten kapıların açılması değil kaldırılmasını istiyorum.”