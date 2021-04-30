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Mehmet Pars Koruluğu’na fidan dikildi

Girne Belediyesi ve Girne Vatan Lions Kulübü iş birliğinde Mehmet Pars Koruluğu’na fidan dikildi

Mehmet Pars Koruluğu’na fidan dikildi
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Girne Belediyesi ve Girne Vatan Lions Kulübü iş birliğinde Girne Boğazı’ndaki Mehmet Pars Koruluğu’na fidan dikildi.
Verilen bilgiye göre, etkinliğe Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, merhum Mehmet Pars’ın eşi Nurper Pars, oğlu Kemal Pars ve Girne Vatan Lions Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

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Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, hayatının her döneminde kendini topluma adamış; gerek sporculuğu, gerekse de spor camiasındaki yöneticiliği ve de siyasi kişiliğiyle toplumun önde gelen simalarından biri olan merhum Mehmet Pars anısına koruluğa fidan dikmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Babası adına oluşturulan hatıra ormanı adına teşekkür eden Kemal Pars, “Böyle güzel bir günde burada bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Babamın anısına yapılan bu koruluğu yaşatmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından koruluğa fidanlar dikildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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