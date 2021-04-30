Fikrinde değişiklik yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 formatındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Yeni oldubittilerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için, aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk tarafının Cenevre’deki tutumuyla, BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini savunan Anastasiadis, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini belirtti.

Rum haber kaynaklarına göre, BM Genel Sekreteri ile Rum tarafının Cenevre’de durumu başarılı bir şekilde yönettiklerini söyleyen Anastasiadis, “yeni oldubittilerden kaçınılması uyarısında bulundu. Anastasiadis, Türkiye’nin karada veya denizde yeni meydan okumalarda bulunması halinde BM Genel Sekreteri’nin ilan ettiği yeni çabaya katılmayacaklarını söyledi.



“BM Genel Sekreterinin kusursuz bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti” de dile getiren Anastasiadis, “Guterres’in Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin arzu ettiği çözümün, BM ve AB tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’ye yönelik net olduğunu” savundu.

Dendias, Türkiye ve KKTC’yi suçladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin başlamasını hedefleyen görüşmelere, Kıbrıs Rum kesimi ile yapıcı tutumla katıldıklarını savunan Dendias, "Türkiye ve KKTC'nin izledikleri tavır nedeniyle" bu temaslarda ortak zeminin oluşturulamadığını iddia etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansa, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, heyet başkanları olarak katılmıştı.