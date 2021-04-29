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Ağır yaralandı

Polis çavuşu Erdal Dal, inşaattan atlamaya çalışan şahsı kurtarmaya çalışırken ikinci kattan düştü̈

Ağır yaralandı
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da boş bir inşaatın 2 katından atlamaya çalışan S.G.’yi (E-36) kurtarmaya çalışan polis çavuşu Erdal Dal (49), ikna çalışmaları sırasında dengesini kaybederek, düştü. 

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Beton zemine düşen Dal, yaralanarak Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dal’ın bilincinin açık olduğu ancak ağır yaralandığı belirtildi. 

İkna etmeye çalışırken düştü
Elde edilen bilgilere göre; olay dün saat 21.30 sıralarında Topcu Bulvarı üzerinde 8 katlı boş bir inşaatta meydana geldi. S.G. isimli şahıs, inşaatın 2’nci katına çıkarak atlamaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, S.G.’yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Polis çavuşu Erdal Dal da ikinci kata çıkarak, S.G. ile konuşmaya başladı. Dal, S.G.’yi ikna etmeye çalışırken, dengesini kaybederek 2’nci kattan beton zemine düştü.  Ağır yaralanan Dal, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, müşahede altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, S.G. gözaltına alındı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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