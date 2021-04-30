"Bundan vazgeçin"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, Toplu İş Sözleşme düzenini yok etmek için yasa önerisi hazırladığını savunarak, bundan vazgeçmeye davet etti.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, Toplu İş Sözleşmesi süresinin sona ermesi halinde yenisi imzalanıncaya kadar eskisi yürürlükte kaldığını belirterek, hükümetin bu uygulamayı değiştirmek istediğini kaydetti.

Bıçaklı, “Ülkede asgari ücret açlık sınırının altında iken, binlerce çalışan işsiz kalarak açlığa mahkum edilmişken çalışanlar günde 10-12 saat çalıştırılırken bunları düzeltmek için tedbir alması gerekenler çalışanların Toplu İş Sözleşme düzenlerini yok etmek için yasa önerisi hazırlamıştır.” iddiasında bulundu.





Emek Platformu da tepkiliEmek Platformu, İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla, Toplu İş Sözleşmelerinin, işverenlerin elini güçlendirecek şekilde bilinmezliğe sürüklenmek istendiğini savundu.Emek Platformu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile son imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü içerisinde yer aldığı ve KKTC tarafından taahhüt edildiği öne sürülen İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı eleştirildi.Açıklamada, “Mevcut yasaya göre, yeni Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanmadığı durumlarda, mevcut TİS geçerliliğini korurken, yeni İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile mevcut TİS’in geçerliliği en fazla bir yıl süre ile sınırlandırılıyor. Yapılmak istenen değişiklik ile işverenin bir yılsonunda yeni TİS imzalanmasına yanaşmaması halinde, işverene çalışanların haklarıyla ilgili sınırsız keyfiyet ortamı doğuyor” ifadeleri kullanıldı.