Durukhan hayatını kaybetti; İşveren kefaletle serbest

Suna ERDEN

Gönyeli’de önceki gün meydana gelen iş kazasında yaralanan 63 yaşındaki Hacı Durukhan dün sabah hayatını kaybetti.

İşveren konumunda olan Oktay Uzuçar, Durukhan’ın gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Uzuçar, teminatla serbest bırakıldı. Uzuçar, ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacak.

9 metre yükseklikten düştü

Hacı Durukhan önceki gün saat 11.00 sıralarında Gönyeli’de Zeybek Sokak üzerinde bulunan bir ev inşaatının ikinci katında çalışırken dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp, yaralandı.

Hacı Durukhan, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İşveren gözaltına alındı



Durukhan’ın dün sabah yaşamını yitirmesinin ardından işvereni Oktay Uzuçar gözaltına alındı.Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Hacı Durukhan’ın gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade edip dengesini kaybederek 9.38 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp yaralanmasına sebebiyet verdiğini söyledi.Yaralanan Durukhan’ın dün sabah yaşamını yitirdiğini, zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.