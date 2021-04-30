Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından Polis Okulu Müdürlüğünde “Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, çalıştayda, Polis Genel Müdürlüğünün temel sorunları arasında öncelikli sırada bulunan teşkilatlanma, personel ve özlük konuları, polislik uygulamaları, bina, teknik donanım, lojistik ve bilişim ihtiyaçları konularında yaşanan sorunlar ortaya konuldu, polis örgütünün mevcut durum analizi yapıldı ve atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlendi.
Yapılacak icraatların örgüt içerisinde ve ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirilebilmesi amacıyla her yıl nisan ve eylül aylarında olacak şekilde çalıştay yapılacağı kaydedildi.