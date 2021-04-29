Can güvenliği kalmadı

Onur ULAĞ

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada biri ağır beş kişi yaralandı.

Bulvarı savaş alanına çeviren kaza 22 yaşındaki Osaman Talab Mob’d İsmail’in süratli bir şekilde giderken, Sanayi bölgesine giriş yapmak için trafikte bekleyen motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş’a (44) çarpması sonucu gerçekleşti.

Çarpmanın ardından yoluna devam eden İsmail, Nasibe Karimova (33) yönetimindeki PJ 616 plakalı araca da vurdu.

Kaza sonucu İsmail, Çağraş, Karimova ve yanında yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Uyuşturucu testi yapılacak

Tüm yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Çağraş’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsmail’in tedavisinin ardından taburcu edildiği, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, yapılan kontrolde alkollü olmadığı belirlendi.



Uyuşturucu testi için ise kan ve idrar örneği alındığı bilgisi elde edildi.

Motosikletli ağır yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 12.30 sıralarında Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda meydana geldi.

Yönetimindeki JU 730 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi’nden Sanayi bölgesine doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Osaman Talab Mob’d İsmail, o esnada trafik yoğunluğundan dolayı sol şerit içerisinde PM 847 plakalı motosikletiyle beklemekte olan Yusuf Çağraş’a çarptı.

İlk çarpışmadan sonra yoluna devam eden JU 730 plakalı araç, Yakın Doğu Bulvarı olarak bilinen bölgeye dönüşe geçen Nasibe Karimova yönetimindeki PJ 616 plakalı araca da vurdu.

Kaza sonucu PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yapılan tedavinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

PJ 616 plakalı araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Miyaser Karimova (K-57), Emir Karimova (E-5) ve JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmail de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.