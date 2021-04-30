Guterres pes etmiyor

Kıbrıs Türk tarafının sunduğu 6 maddelik öneri üzerine 5’li konferansı sonlandıran Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ‘umudunun tükenmediğini’ açıkladı ve 2-3 ay sonra yeni bir toplantı hedeflediğini açıkladı. Guterres’in bu açıklamasının, her iki tarafta ‘değişim’ beklentisinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetlisi olarak Cenevre’ye giden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, masaya konulan Türk önerilerinden haberdar edilmediklerini söyledi. Diyalog’a konuşan Erhürman “Ne Cenevre öncesinde, ne de orada bulunduğumuz süre içinde bizimle herhangi bir konuda görüşme ve tartışma yapılmadı” dedi.

Guterres: Yeterli zemin bulamadık

Birleşmiş Genel (BM) Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de üç gün süren 5+BM gayri resmi Kıbrıs toplantısında resmi müzakerelerin başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı.

BM Sekreteri Guterres, 27 Nisan Salı günü başlayan ve dün tamamlanan toplantıların ardından BM binasında açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres, basın açıklamasında, “Henüz yeterli ortak zemin bulamadık. Ancak, ben vazgeçmiyorum. Benim gündemin basittir: birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların refahı ve güvenliği için mücadele etmektir” dedi.

Guterres, “Ben vazgeçmiyorum. Biz, 2-3 ay sonra yapılması planlanan bir sonraki görüşme için olası en iyi koşulların yaratılması için danışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Erhürman: Önerileri bizden sakladılar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman tv2020’de Reşat Akar’ın sunduğu Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, gayrı resmi Kıbrıs konferansı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Erhürman, “Sayın Tatar’ın 6 maddelik öneri paketi sunacağını biliyor muydunuz? sorusu üzerine şunları söyledi:

Bilmiyorduk, işin anormal tarafı da o. Cenevre’ye gelmeden önce Cumhurbaşkanlığında partilerle görüşmeler yapılmıştı. Tatar’ın iki devletlilik üzerinden tezler ortaya koyacağını biliyorduk ancak 6 maddelik öneri paketini görmedik. Hiçbir şekilde bizimle paylaşılmadı. Hatta toplantı öncesi basına 6 maddelik öneri paketi sızmıştı. Biz bunu sorduk ama bize asparagas bir haber olduğunu söylediler. Açıkçası öneriler bizden saklandı. Daha sonra bu öneriler BM toplantısına paylaşıldı. Dolayısıyla siyasi partilerle görüşülmeden bu öneriler sunuldu. Bu tavır demokratik olarak kabul edebileceğimiz bir şey değil. Usulen tamamen yanlıştır. Bizimle konuşulması, görüşülmesi gerekiyordu. Sonuçta bunun için Cenevre’ye gittik.

Cenevre’ye boşuna gittik



Kıbrıs Türk tarafının öneri paketinde yer alan, Güvenlik Konseyi’nin, iki tarafın eşit uluslararası statüsünü ve egemen eşitliğini güvence altına alması şartıyla müzakereye oturulması talebi ile ilgili Erhürman, uluslararası konjonktüre bakıldığında bunun gerçekleşmeyeceğinin zaten malum olduğunu dile getirdi. Erhürman, hayal kırıklıkları ile dolu bir süreç yaşandığını ifade etti.Siyasi parti liderlerinin de Cenevre’ye boşuna gittiğini kaydeden Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Ben bilirim, yaparım olur” anlayışı ile hareket ettiğini ifade etti.Erhürman, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının geleceğini karanlığa mahkûm edecek tutumundan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.Erhürman, Tatar’ın davranış biçiminin karşılıksız bırakılmayacağını da sözlerine ekledi.

Manavoğlu: Bizi götürdüler ama önerileri paylaşmadılar

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, masaya konulan Türk önerilerinden haberdar edilmediklerini söyledi.

Manavoğlu, 6 maddelik öneri sunulacağına dair basında haberlerin yer aldığını, bunu Cumhurbaşkanlığı ekibine sorduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

Katkı koymak için Cenevre’ye gittik ama hem bizim heyet hem de Türkiye Cumhuriyeti heyeti ketum davrandı. Bize söylenen tek şey “Türkiye Cumhuriyeti bizim tezimize tam destektir” oldu.

Bizim tezimiz olacaksa ancak bunun gerisinde nasıl bir açılım yapıldığı noktasında bir şey söylemediler.

Geçen Salı günü 6 maddelik öneri ve prensipler manzumesinin olduğunu biz basından öğrendik. Akşamına da Cumhurbaşkanı ve ekibine, basından öğrendiğimiz öneri paketinin sunulup sunulmayacağını sorduk. Bize “asparagas haberdir” dediler ve yalanladılar.

Bizim Cenevre’de bulunmamızın nedeni katkı ve önerilerimizi sunmaktı. Bizi götürdüler ancak samimi davranmadılar. Çarşamba günü de uzun ana görüşmeler ve ana konular konuşuldu. Yoğunluk olan bir gündü ve akşamına bize bir bilgilendirme toplantısı yapıldı gayet kapsamlıydı. Bu toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da katıldı. Biz sorularımızı sorduk ve onlar da bize bilgi verdiler. Gayet şeffaf bir toplantı oldu. Yani o toplantının bir benzeri Salı akşamı yapılmış olsaydı belki biz de bu 6 maddelik önerilerle ilgili görüşlerimizi ortaya koyacaktık. Mesela ‘ikinci madde de iş birliğini yazdınız ama altını doldurmanız gerekiyor’ diyebilirdik. Limanlar, turizm, ticari konuların da konuşulması gerektiğini söyleyecektik. Temelde bizim tezimiz olan konunun altının boş bırakılması orada fırsat kaçırmamıza neden oldu. Bana göre amatörce davranıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 10:36