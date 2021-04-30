Gündem enerji ve ticaretti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomi ve enerji konularıyla, yürütülmekte olan projeler değerlendirildi.

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Göreve başladığı ilk haftalarda yaptıkları ziyaret için Arıklı'ya teşekkür eden Muş, "Görüşmemizde gündemimizde yer alan konuları değerlendirme fırsatını bulmuş oluyoruz. Bu arada bir kulağımız da Cenevre'deki görüşmelerde. Görüşmelerden çıkacak sonuçların KKTC'deki soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ticaret Anlaşması güncellenmeli

KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı da Bakan Muş'u yeni görevi için tebrik etti, başarılar diledi. Arıklı, "Eminim ki Ticaret Bakanlığını bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara getirecek icraatlara imza atacaksınız ve biz de bundan onur duyacağız." ifadesini kullandı.

Daha önce KKTC'ye ziyarette bulunan Ruhsar Pekcan ile belli konularda anlaştıklarını belirten Arıklı, şunları kaydetti:



"O antant kaldığımız noktalar konusunda tekrar bir fikir teatisi yapma ihtiyacı hissettik. Özellikle yıllar önce imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ticaret anlaşmasının acil bir şekilde güncellenmesi ve Gümrük Birliği Anlaşması'na gidecek yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Bu konularda bizim birtakım ihtiyaç ve taleplerimiz var. Bu konuda sizinle iş birliği yapmaktan büyük onur duyacağız."

Dönmez: Enerjide de eşit haklar olmalı

Türkiye ile KKTC arasında "Petrol Ürünleri Ticareti ve Mobil Elektrik Santralleri Tesisi İmza Töreni", Ankara'da Bakanlık binasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla düzenlendi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede arama ve üretim ruhsatları olduğunu belirterek, "Türkiye Petrolleri 3 sondaj yaptı. Gerek iki gerek üç boyutlu sismik araştırmalar yapıldı. Keşifle sonuçlanan bir çalışma olmadı ama bu işler sabır isteyen uzun soluklu işler." diye konuştu.

KKTC'nin enerjide arz güvenliğini Türkiye'nin kendi arz güvenliğinden farklı görmediğini vurgulayan Dönmez, "Buradaki temel yaklaşım, adada yaşayan Türklerin güneyde yaşayan Rum kökenli insanlardan farklı haklara sahip olmadığı eşit haklara sahip olduğu ve adanın doğal kaynaklarından güney nasıl yararlanıyorsa kuzeyin de aynı şekilde yararlanması temel prensibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Arıklı da imzalanan protokolle KKTC'nin enerjide ciddi bir probleminin ortadan kalkacağının altını çizerek, anlaşmanın yüksek elektrik fiyatlarının aşağı inmesi için bir vesile olacağını söyledi.

