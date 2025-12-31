Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından ger-çekleştirilen Arena Operasyonu’nda tasarruflarında 500 gram hintkeneviri bulunan V.C.U.(E-32), V.C.U.(E-32) ve L.O.E.E.(E-29) mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün süre alınır-ken, operasyonun uyuşturucu satışı yapıldığına dair alınan bilgi üzerine yapıldığı açıklandı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; 29 Aralık tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nin, V.C.U.’nun Gazimağusa’daki ikametgahında uyuşturucu madde satışı yaptığına dair bilgi aldığını ve bunun üzerine harekete geçildiğini söyledi. Polis, alınan bilgi doğrultusunda bölgeye gidildiğini, V.C.U.’nun ikametgahına yakın bir spor salonuna ait park alanında tespit edilerek alıkonulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru; akabinde zanlının ikametgahına gidildiğini ve aynı adreste sakin olan V.C.U. ile zanlı L.O.E.E.’nin de huzurunda arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan arama sırasında ika-metgahın salon kısmında poşetler içerisinde bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ikametgahın üst katına çıkılan merdiven boşluğunda bulunan boş bir dolap içerisinde ise 19 ayrı poşet halinde toplam yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçiril-diğini mahkemeye aktardı. Ele geçirilen maddelerin emare alındığını, zanlıların ise olayla bağ-lantılı olarak tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu-nu söyledi.

Polis memuru Özçürümez, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analiz için gönderileceğini, zan-lılardan ve meseleyle bağlantılı şahıslardan alınması gereken ifadeler bulunduğunu, belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

