Yeniden cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Kısa süre önce cezaevinden tahliye olan 25 yaşındaki U.A. 5 günde yeniden suça bulaştı. Kaldığı apartmanda yaşayan bir kişinin dairesinin giriş kapısına tekme atarak kilit kısmını hasara uğratan zanlı, izinsiz şekilde daireye girdi. Üzerinde bıçak taşıyan zanlı, yüksek sesle bağırıp çağırarak herkese rahatsızlık verdi. Şikayet üzerine apartmanın önünde elinde bıçakla yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkemenin verdiği emir doğrultusunda Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Herkesi rahatsız etti

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Ahmet Uçar; zanlının 29 Aralık günü saat 11.30 sıralarında Sakarya Bölgesi’nde ikamet ettiği apartman içerisinde olay çıkardığını anlattı. Polis, zanlının aynı apartmanda bulunan bir dairenin kapısını tekme atmak suretiyle kırarak içeri girdiğini, daire içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevre sakinlerine korku saldığını mahkeme huzuruna aktardı.

Polis memuru; zanlının olay sırasında tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 22 santim uzunluğundaki ekmek bıçağını gelişigüzel salladığını belirtti. Polis, zanlının olayın ardından apartman civarında elinde bıçakla tespit edilerek suçüstü yakalandığını belirtti. Polis, olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ifade etti.

Yaptıklarını hatırlamadığını söyledi

Polis, zanlının aleyhine getirilen suçlamalara verdiği yanıtlarda olayla ilgili olarak “hatırlamıyorum” şeklinde beyanda bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının benzer nitelikte çok sayıda sabıkası bulunduğunu, son olarak kısa süre önce Merkezi Cezaevi’nden tahliye edildiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.