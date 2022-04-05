‘İş yerleri kapanacak’

Kabarık elektrik faturaları iş yerlerine, hanelerine ulaşmaya devam ediyor. İş yerlerine, evlere, fabrikalara fahiş faturalar gönderildi. Birçok kişi fahiş tutarları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, duruma isyan etti. Arun Direktörü Tolga Ahmet Raşit, fabrikanın 47 bin lira olan elektrik giderinin 200 bin liraya ulaştığını açıkladı ve üretimin imkansız hale geldiğini belirtti. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, elektrik zammının son darbe olduğunu belirterek, eylem kararı aldığını açıkladı. Restorancılar Birliği de hükümet yetkililerini derhal fahiş elektrik faturalarıyla ilgili yeni politika belirlemeye çağırdı.

Ekmek fabrikasına astronomik fatura

Elektrik faturaları ödenemeyecek hale geldi. Özellikle büyük işletmelere astronomik tutarlarda faturalar gönderilirken, Arun Direktörü Tolga Ahmet Raşit, geçen ay 47 bin TL olan elektrik faturasının bu ay 200 bin TL’ye çıktığını belirtti. “Bu şartlar altında bu ülkede üretim yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Raşit, bu şartlar altında üretim yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Esnaf eylem yapacak

Fahiş elektrik faturası nedeniyle birçok işletme sahibi isyan ederken, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, pahalılığı protesto için çarşamba günü Girne’de eylem düzenleme kararı aldı.

Odadan yapılan duyuruda, vergilere getirilen artış ve akaryakıttaki fiyat artışından sonra yeni ücretlerle hesaplanan elektrik faturalarının bardağı taşırdığı belirtildi.

“Hesap sormak için, zamları geri aldırmak için yeniden ayağa kalkıyoruz” ifadesi kullanılan açıklamada, 19.00’da eski belediye binası önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Restorancılar fahiş zamların geri alınmasını istedi

Restorancılar Birliği yönetimi hükümet yetkililerini derhal fahiş elektrik faturalarıyla ilgili yeni politika belirlemeye çağırdı. Elektrik faturalarındaki fahiş artışa isyan eden RES-BİR yönetimi şu görüşü paylaştı:

"90’lı yıllarda Teknecik Elektrik Santrali patlamış, elektrik sıkıntısı baş göstermişti. O dönemde santral katkı payı istenmiş ve vatandaşlar olarak bu katkı paylarını ödeyerek yeni santrallerin sahibi olmuştuk. Biz vatandaşlar yıllardır elektrik faturalarımızı ödedik, katkı payı istendi onu da ödedik. Hal böyle iken şimdi bizler cezalandırılıyoruz. Adalet bunun neresindedir?"

Pandeminin ve dövizin yarattığı tüm kötü ekonomik koşullara rağmen üyelerimiz ile hayatta kalmaya çalışırken, şimdi ortaya çıkan bu faturalar ile ceza bizlere kesilmek isteniyor. Elektrik Kurumu bu duruma düşmüşse bunda vatandaşın suçu nedir? Elektrikten sorumlu Sayın Bakan 'Kurumun bu hale gelmesinde suçlular var' diyor. Suçlu var madem ki, KIB-TEK’ten sorumlu Bakanlar, Yönetim Kurumları, kurum yöneticileri ve dahası kim bugüne kadar yargılandı?"