Rumlarda 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 482 test sonucunda 563 pozitif vaka saptandı. Kuzeyde dün yapılan aşı miktarı 751 olarak açıklanırken, tedavisi devam eden vaka sayısının 6 bin 812 olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs'ta 4 kişi Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirirken, son 24 saatte yapılan 105 bin 150 testle 4 bin 210 vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı vakalardan 238’inin Lefkoşa, 77’sinin Girne, 162’sinin Gazimağusa, 48’inin Güzelyurt, 16’sının İskele, 22’sinin Lefke bölgesinden olduğunu duyurdu.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı 26482.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 563.

Dün kaybedilen hasta yok 0.

Yapılan toplam test sayısı 6464901.

Toplam vaka sayısı 87874.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 80839.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 6812.

pandemi merkezindeki hasta sayısı 52.

Karantinadaki vaka sayısı 6754.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 225.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 751.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta 4 kişi Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirirken, son 24 saatte yapılan 105 bin 150 testle 4 bin 210 vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hastanede tedavi gören 199 hastanın 28'inin durumu ciddi. 7 hasta ise entübe edildi.

Bakanlık hastanedeki hastaların yüzde 52.77'sinin aşısız olduğunu açıkladı.