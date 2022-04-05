Nasıl ödeyeceğiz?

Serdar ŞENGÜL

Zamlı faturaları alan vatandaşlar şok yaşıyor. Bir anda aylık elektrik faturaları 5’e katlanan vatandaşlar isyan ediyor. Akaryakıt, tüp, gıda ve birçok ürüne yapılan zamlar karşında beli bükülen vatandaşlar, Diyalog’a konuştu. Vatandaşlar, “Ayda 2 bin lira elektrik faturası ödersek ne yiyip ne içeceğiz. Nasıl yaşayacağız” diyerek, dert yandı. Vatandaşlar, fahiş zamların geri çekilmesi için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Ne dediler…?

Erkan Bekiroğlu

“Bu ay 2 bin 60 lira elektik faturası geldi. Faturayı görünce gözlerim yuvalarından çıktı. Emekli maaşıyla geçiniyorum. Aldığım maaş ise 5 bin 800 TL. Bunun 2 bin lirasını elektriğe verirsem nasıl yaşayacağım. Ne yiyip ne içeceğim, hasta olduğumda nasıl ilaç alacağım. Arabama nasıl benzin koyacağım. Gittikçe kötü duruma düşüyoruz. Gün geçtikçe fakirleşiyoruz. Bu gidişle sonumuz hiç iyi değil.”

Murat Salih

“Zamdan önce aylık 200 lira olan elektik faturam bu ay 600 lira geldi. Üstelik çok fazla evde durmuyorum ve elektrik kullanmıyorum. Ayrıca Mart ayı boyunca akşamlar elektrik kesintileri yaşandı. Tüm bunlara rağmen fatura kabarık geldi. Zaten gıda, akaryakıt, tüp fiyatları belimizi büküyordu, şimdi artık yaşayamayacak duruma geleceğiz. Yukarıdakiler ne yapıyor onlar ne kadar fatura ödüyor bunu da bilmek istiyoruz. Belli bir zam olur ama bu kadarı da vicdana sığmaz Devletimiz artık zayıfladı bizim sırtımızdan paralar toplamaya çalışıyor. “

Kenan Maktu

“Bana bu ay 4 bin 725 TL fatura geldi. Bir önceki bakiyemde 1500 TL civarındaydı. Toplam 6 bin lira elektrik ücreti ödeyeceğim. Bu adil bir durum değil normalde ayda bin lira fatura geliyordu. Hala hayretler içindeyim ne yapabileceğimi bilemiyorum. Bu durum nereye kadar gider belli değil. Ben Asgari ücretli bir çalışanım ancak yaşayamayacak haldeyiz artık bu iş nereye varır bunu bilmiyorum.”

Salih Ali

“Bu ay faturam oldukça yüksek geldi… Daha önce aylık 300 lira civarında olan faturam bu ay bin küsur lira fatura oldu. Emekli polisim ancak bu şekilde bu fiyatlar ile yaşam koşulları oldukça zor. Ekmek dahi zamlandı yine, nereye gidiyoruz, bunu bilemiyorum. Birileri bu işe acil el atsın.”

Mehmet Çavlı

“Bu ay 2 bin 520 TL elektrik faturası geldi. Bir ay önceki faturam 650 liraydı, böylesi bir zammı görünce şaşırdım ancak bunu ödemek zorundayım hal böyle olunca da yapacak bir şey yok. Yetkililerin kafalarının yani zihniyetlerinin değişmesi şart artık…”