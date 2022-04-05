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‘Uygunsuz tavır’

Zamlı elektrik faturasına tepki gösteren 26 yaşındaki genç, KIB-TEK binasına yumurta fırlattığı için tutuklandı

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‘Uygunsuz tavır’

Lefkoşa’da yaşayan 26 yaşındaki M.K. isimli vatandaş dün sabah aldığı fahiş elektrik faturası üzerine doğruca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) gitti. M.K. yanında götürdüğü yumurtaları Kıb-Tek binasına attı. Polisin aranması üzerine olay yerine giden ekipler protestocu genci tutuklandı. Polis Basın Subaylığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre; M.K. dün saat 14.00 sıralarında, elektrik faturasının yüksek meblağlı olmasına sinirlenerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) binasına giderek, bağırıp çağırdı. Tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları kurum binasına atarak, uygunsuz tavır ve harekette bulunan M.K tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor. 

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