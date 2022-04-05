Acı itiraf

Elektrik Kurumu, akaryakıt almak için borçlanırken, Maliye Bakanı Sunat Atun, dün Meclis’te acı gerçeği açıkladı. Devletin borçlanma kabiliyetinin bittiğini, tek borcu olan kurumun Kıb-Tek olmadığını dile getiren Atun, güncellenmemiş elektrik fiyatlarının borçları çığ gibi büyüttüğünü söyledi. Atun, ülkenin iç kaynaklarıyla borçların ödenemeyecek hale geldiğini, tüm yolları değerlendirdiklerini belirterek, yapılan tüm işlerin çalışıldığını ancak yapılan önerilerin uygulanabilir olmadığını ifade etti.

Kıb-Tek’in 2 milyar TL borcu olduğunu açıklayan Atun, “Yakıtsız kalmasının tek nedeni geminin geç gelmesi değil. Kurumun yakıt alacak parası yok. Bu enkaz hepimizin” dedi.

Atun, kaynak ihtiyacının giderek büyüdüğünü, küresel hareketlilikle borçların arttığını kaydederek realite çerçevesinde adım atmak zorunda olduklarını söyledi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, kabloyla elektrik konusunun yakın gündemde görülmediğini, onarım ve bakım konusunda güncel bilgisi olmadığını, sevkiyat programının da hazırlandığını ancak ödemenin yapılabilmesiyle güncellendiğini anlattı.

Atun, Türkiye ziyaretiyle ilgili de bilgi vererek, ihtiyaçları ve bütçe açığını anlattıklarını ve enerji artırımı talep ettiklerini söyledi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, elektrik konusunda tarife sisteminin nasıl olması gerektiğinin İnkişaf Yasası’yla belirlendiğini ve buna aykırı hareket etmenin suç olduğunu hatırlatarak, “Elektrik işi az laf çok iş gerektiriyor” dedi.

Atun, kendilerinin de muhalefette bulunduğunu 2018’de kurlarda yaşanan zıplama nedeniyle zam yapıldığını, devletin mükellefiyetlerini yerine getirmek için gerekeni yapmakla yükümlü olduklarını söylediğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 17:31