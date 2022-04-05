Yakıt parası

Maliye Bakanlığı, Hazine Bonosu vererek 150 milyon liralık yeni bir borçlanmaya gidiyor. Teklifin

6 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da açılacağı ve 12.00’de kapanacağı belirtildi. Yerel ve özel bankaların, belirtilen gün ve saate kadar Maliye Bakanlığı’na teklif sunmaları gerekiyor.

Acil borçlanmanın, Elektrik Kurumu’na yakıt alımı için gerçekleştirileceği belirtilirken, 6 bin 400 ton fuel oil getiren geminin dün Teknecik tesislerine boşaltma yaptığı öğrenildi. Bu yakıt için yaklaşık 5 milyon dolar ödendi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; 12 bin 500 ton yakıt taşıyan ikinci bir geminin 10 Nisan’da adaya varması bekleniyor. Bunun için de kurumun yaklaşık 9 milyon dolar paraya ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Maliye 150 milyon borç istiyor

Maliye Bakanlığı, 2022 yılının 4’üncü iç borçlanması için dün ihaleye çıktı. Maliyenin borçlanma talebinin 150 milyon lira olduğu açıklandı.

Merkez Bankası’nda açıklanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“KKTC Maliye Bakanlığı’nın 6 Nisan 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Söz konusu ihalede borçlanılacak tutar 150.000.000.- TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir.”

Birkaç gün sonra yine para lazım

Teklifin 6 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da açılacağı ve 12.00’de kapanacağı belirtilirken, acil borçlanmanın, Elektrik Kurumu’na yakıt alımı için gerçekleştirileceği ifade edildi. Kurumun dün Teknecik tesislerine boşaltılan akaryakıt için 5 milyon dolar ödediği, 12 bin 500 ton yakıtın da 10 Nisan’da ülkeye ulaşacağı ve 9 milyon dolar ödeneceği bilgisi elde edildi.

Dördüncü borçlanma

Maliye, dünkü ihaleyle 2022 tarihinde dördüncü kez Devlet İç Borçlanma İhale Senediyle borçlanmaya gitti.

Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif verdi. Ortalama yıllık yüzde 23,67 bileşik faizle alınan 74 milyon TL’nin 15 Mayıs 2022’ye kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulundu. Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle aldı. 30 milyonluk borcun ise 13 Mayıs 2022’e kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılın üçüncü iç borçlanması için ise 31 Mart’ta ihaleye çıkıldı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif verdi.