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Aşkları perçinlendi

Hatice ile Batuhan muhteşem bir düğünle dünya evine girdi

Aşkları perçinlendi
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Ömer KADİROĞLU
Emekli öğretmen Gürsel Benan ve öğretmen Sevim Çemender’in kızı Hatice ile Biçentürk Restoran sahipleri Hakan ve Sevim Biçentürk çiftinin oğlu Batuhan önceki akşam muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Gönyeli’de Le Chateau Romance Düğün Salonunda hayatlarını birleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. 
Biçentürk Restoran direktörü Batuhan ile öğretim görevlisi Hatice’nin düğününe katılan sevenleri genç çifti tebrik ederek, ömür boyu mutluluk diledi. 
 

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