Duyarlı bir davranış

Girne InnerWheel Kulübü, düzenlediği Halil Öztunç'un “Kültür Tarihi Yolculuğunda Öncü Kadınlarımız" resim sergisinden elde ettiği geliri Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kadın Sığınma Evi’ne bağışladı.

Verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı Girne InnerWheel Kulübü geçmiş dönem Başkanı Fatma Özok, Kulüp As Başkanı Hilal Lefkonuklu ile Sanatçı Halil Öztunç’u kabul etti.

Elde edilen gelirin LTB’ye teslim edildiği ifade edildi.

Fatma Özok ziyarette yaptığı konuşmada, ülkedeki tek kadın sığınma evine katkı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da duyarlı davranışlarından dolayı Girne InnerWheel Kulübü başkan ve üyelerine teşekkür etti. Harmancı, sadece Lefkoşa’nın değil ülkenin farklı şehirlerinden kadınların sığınma evinden faydalandığını belirtti.