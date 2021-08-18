İkisine 11 yıl

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 14 Ocak 2020 tarihinde askeri bölge içerisinde, bir kilo hintkeneviri ve 6 gram kokain türü uyuşturucu maddelerle yakalanan Mustafa Fedai ile Qusai El Mustafa hakkındaki davada dün karar açıklandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Mustafa Fedai 4 yıl, Qusai El Mustafa ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanıkların işlemiş olduğu suçun, ülkemizdeki en yaygın suç türü olduğunu vurguladı.

Sanıkların tasarruf ettiği miktarın da külliyatlı olduğunu belirten Toroslu, uzun süreli hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Fedai’nin rolü daha az

Toroslu, uyuşturucu maddenin sanık Qusai El Mustafa’ya ait olduğunu, sanık Mustafa Fedai’nin olaydaki rolünün daha az olduğunu belirtti.

Yargıç, bu nedenle sanıklar arasında bir ceza ayrımına gidilmesinin adil olacağını ifade etti.

Toroslu, sanık Qusai El Mustafa’yı 7, Mustafa Fedai’yi ise 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.