banner493

İkisine 11 yıl

Bir kilodan fazla uyuşturucu maddeyle yakalanan Mustafa Fedai ile Qusai El Mustafa’ya mahkeme acımadı

İkisine 11 yıl
banner432

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, 14 Ocak 2020 tarihinde askeri bölge içerisinde, bir kilo hintkeneviri ve 6 gram kokain türü uyuşturucu maddelerle yakalanan Mustafa Fedai ile Qusai El Mustafa hakkındaki davada dün karar açıklandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Mustafa Fedai  4 yıl, Qusai El Mustafa ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanıkların işlemiş olduğu suçun, ülkemizdeki en yaygın suç türü olduğunu vurguladı.
Sanıkların tasarruf ettiği miktarın da külliyatlı olduğunu belirten Toroslu, uzun süreli hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Fedai’nin rolü daha az
Toroslu, uyuşturucu maddenin sanık Qusai El Mustafa’ya ait olduğunu, sanık  Mustafa Fedai’nin olaydaki rolünün daha az olduğunu belirtti.
Yargıç, bu nedenle sanıklar arasında bir ceza ayrımına gidilmesinin adil olacağını ifade etti. 
Toroslu, sanık  Qusai El Mustafa’yı 7, Mustafa Fedai’yi ise 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
En genci 34 yaşında
En genci 34 yaşında
  1. GÜNEY

banner471

banner459

banner474

banner460