Büyük endişe var

Güney Kıbrıs’ın diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi, Afganistan’dan mülteci akını ihtimaline karşı Avrupa Birliği’nden yardım istediği belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, Afganistan’dan Türkiye üzerinden Güney Kıbrıs’a yönelik olası mülteci akınının göğüslenmesi için AB’den yardım talebinde bulunduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs ile birlikte MED-5 ülkelerine dahil olan Yunanistan, İtalya, İspanya, Malta’nın da yardım istediğini belirten gazete, konunun, telekonferans aracılığıyla bugün yapılacak AB Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı aracılığıyla Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bugün yapılacak İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında İçişleri Bakanı Nikos Nuris tarafından ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yönelik müdahalesiyle, üç düzeyde gündeme getirileceğini belirtti.

Habere göre Nuris, gazetenin mülteci akınına yönelik sorusu üzerine, her fırsatta Güney Kıbrıs’a yönelik genel anlamdaki mülteci akınını gündeme getirdiklerini belirtti ve Avrupa Birliği’nin mülteci akınının kontrolü için pratik tedbirler alması gerekliliğinden söz etti.

Türkiye ile uzlaşı

Nuris bir başka soru üzerine, Türkiye üzerinden deniz yoluyla gelen mülteci akınının Türkiye’nin de uzlaşması olması durumunda FRONTEX ile göğüslenebileceğini, FRONTEX’in bu konuda iş birliği yapabileceğini beyan ettiğini, kendilerinin de olumlu yönde niyetlerini dile getirdiklerini ancak Türkiye’nin olumsuz tavrıyla karşı karşıya kalındığını savundu.

Nuris açıklamasında, “Türkiye bu konuda uzlaşsaydı, sınırda dikenli tellere gereksinim olmayacaktı” ifadesini kullandı.

Dikenli tellerin olumlu sonuç verip vermediği şeklindeki bir soru üzerine Nuris, sonucunun olduğunu ancak insan tacirlerinin göçmenleri, özellikle Pirgo olmak üzere başka bölgelere taşıdığını belirtti.

Politis gazetesi, “Kıbrıs’a Dayanan Domino Gelişmeler” başlıklı haberinde, Afganistan’da yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak bu durumun, Güney Kıbrıs’ı da etkileyecek bölgesel ve uluslararası kötü etkilere sahip olacağını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın yeni bir mülteci akınına maruz kalabileceğinden söz ederken Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelere yönelik mülteci akının, sorun olarak Kıbrıs sorununun değerini düşürebileceğini, ayrıca uluslararası toplumun dikkatini, Batı’ya yönelik mülteci ve göçmelerin koridor ülkesini teşkil eden Türkiye’ye çevirmesine neden olabileceğini belirtti.