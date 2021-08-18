Kapanma gündemde yok

Sağlık Bakanı Ünal Üstel katıldığı televizyon programında, Covid-19 vakalarında son zamanlarda yaşanan artışın ancak aşılanma ve kurallara uyulmasıyla önlenebileceğini belirtti.

Vakalardaki artış nedeniyle genel bir kapanmanın gündemlerinde olmadığını söyleyen Üstel, “Sağlık önde gelir, ancak ekonominin durumu da ortadadır” dedi.

AdaPass uygulamasıyla ilgili olarak da Bakan Üstel, sistemi ülke içinde uygulamaya koymaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Üstel, eğlence merkezlerinin açılması ve düğünlerin de başlamasıyla bulaşın arttığını söyledi.

Üstel, vakaların artabileceğini ancak aşılma oranının erken yükseltilmesi ile bu sürecin daha rahat atlatılabileceğini söyledi.

Üstel, vakalara bakıldığı zaman yüzde 20’lik bir bölümün aşılı olduğunu ve aşılı olmayan kişilerin hastalığı daha ağır atlattığını belirtti.

Vakalardaki artışın genel bir kapanmayı beraberinde getirmeyeceğini söyleyen Üstel, “Sağlık önde gelir ancak ekonominin durumu da ortadadır” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, herkesin kurallara dikkat etmesi çağrısında da bulunarak, bazı pozitif vakalar ve temaslı kişilerin kendilerini gizlemesiyle kendilerine ve topluma büyük zarar verdiklerini söyledi.

İlçe emniyet kurulları ile toplantılar yapacaklarını da kaydeden Bakan Üstel, toplumun, sağlığı, huzuru ve ekonomi çarkların durmaması için denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Üstel, vatandaşlara ise kendini gizleyen temaslı ve pozitif vakaları ihbar etmeleri çağrısı yaptı.

Avrupa’da Green Pass Türkiye’de uygulanan Hayat Eve Sığar HES uygulaması gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yürürlüğe girecek ADA PASS uygulaması ile denetimin kolaylaşacağını belirten Bakan Üstel, 20 Ağustos Cuma günü uygulamanın mekânlarda da başlayacağını söyledi.

AdaPass ve aşı kartlarındaki hataları düzeltmek için Lefkoşa’ya Sağlık Bakanlığı’na gidilmesi gibi bir mecburiyet olmadığını ifade eden Üstel, vatandaşların, AdaPass’ı düzeltme işlemleri ile aşı kartının mühürlenmesi işlemlerini 12.00-14.00 saatleri arasında aşılama işlemlerini yaptırdıkları merkezlerden düzeltebileceklerini söyledi.