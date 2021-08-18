Gözde Süreç SARI

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği ve Mobilya Sanayicileri Derneği, dün Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Hükümetin, sigorta prim desteğini kaldırmaya çalıştığı savunulan eylemde, bu şartlar altında başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete olan tüm ödemelerin durdurulduğu açıklandı.

Eylemde siyah bayraklar taşındı, “Buraya Kadar! Tüm İşletmeler Olarak Sigorta Primlerini Devlete Olan Ödemeleri Durduruyoruz, Ödemiyoruz” yazılı pankart açıldı, boş bir kazan da Başbakanlık önüne getirildi.

Hükümetin esnafın yaşadığı sorunlara karşı duyarsız kaldığını savunulan eylemde, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Yönetim Kurulu üyesi Hürrem Tulga ve Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca konuşma yaptı.

Kanber: Zümresel değil toplumsal eylem

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, 17 aydır Başbakanlık önünde eylemler yaptıklarını, öneriler sunduklarını söyleyerek, “Hükümet esnafa ve topluma bir türlü yüzünü dönmedi” dedi.

Kanber, gelinen noktada başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete olan tüm ödemeleri durdurma kararı aldıklarını söyleyerek, mücadelelerinin zümresel değil toplumsal olduğunu belirtti.

İşletmelerin yaşadığı sıkıntılara değinen Kanber, yüzde 50-70 gelir, yüzde 90 müşteri kaybına uğradıklarını, on binlerce kişinin işsiz kaldığını, binlerce işletmenin kapandığını söyledi.

Kanber, bugüne kadar yaptıkları öneriler ve taleplerin hiçbirine doğrudan cevap alamadıklarını dile getirerek, Pazartesiden itibaren inşaat sektörüyle birlikte eylem yapacaklarını belirtti.

Amca: Öncelik karnımızı doyurma

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca da bundan sonra önceliklerinin işçinin haklarını verme, karınlarını doyurma olduğunu söyleyerek, devlete yapılacak ödemelerin öncelikli olmadığını belirtti.

Amca, salgın nedeniyle yaşanan kapanma sürecinde iş yapamadıklarını, birikimlerini harcadıklarını, geldikleri noktada isteseler dahi ödeme yapacak durumları kalmadığını söyledi.

Tulga: Tek desteği de kaldırmaya çalışıyorlar

KTEZO Yönetim Kurulu üyesi Hürrem Tulga da basın açıklamasını okudu.

Tulga, başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete yönelik tüm ödemeleri durduklarını açıklayarak, “Hükümetin kötü niyeti her yerden fışkırıyor. Ülkemizde 17 aydır sürmekte olan salgın döneminde hükümetin yapmış olduğu tek görünür destek olan sigorta prim desteğini de kaldırmaya çalışıyorlar.” dedi.

Kapanan işletmelere, işsiz kalan insanlara değinen Tulga, bu destek sayesinde ayakta kalabilen işletmelerin yatırımları tamamlayacak şekilde sigorta ödemelerine devam ettiğini, böylece sigorta sisteminin ayakta tutulabildiğini belirtti.

Tulga, “Bu koşullara ve verilere rağmen yüksek maaşlı yöneticilerin 17 ayda bir gram fedakarlık yaptıklarını görmedik, göremedik. Küçücük bir dayanışma örneği gösterdiklerine şahit olmadık, olamadık” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 10:08