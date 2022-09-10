Asma ağacının altına ekti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki ayrı adrese baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, ekili halde 4 hintkeneviri bitkisi, 10 gram kurutulmuş hintkeneviri yaprağı ve hintkeneviri tohumları buldu. Operasyon sonucu Gökhan Tay ile Sarper Özdemir isimli zanlılar gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı. . Duruşmada Sarper Özdemir’in evinin bahçesinde asma ağacı altında, ekili vaziyette hintkeneviri bitkisi tespit edildiği açıklandı.

Polisi görünce pencereden alttı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 8 Eylül 2022 tarihinde, Gökhan Tay’ın evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve söz konusu adrese baskın düzenlediklerini söyledi. Polis, narkotik ekiplerini gören zanlının bir adet hintkeneviri bitkisini evin dışına attığını anlattı. Polis, bitkinin yanı sıra, ev içerisinde kurutulmuş halde 10 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, aynı gün saat 15.00 sıralarında, Sarper Özdemir’in de evinde uyuşturucu ziraatı yaptığına dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın düzenlediklerini anlattı.

Avluda, asma ağacı altında, ekili vaziyette hintkeneviri bitkisi ile kesik odunlar arasında budanmaya hazır bir adet hintkeneviri bitkisi bulunduğunu açıklayan polis, mutfak içerisinde ekili vaziyette bir adet hintkeneviri bitkisinin yanı sıra hintkeneviri tohumları bulunduğunu aktardı. Polis, her iki zanlının da soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, her iki zanlının da 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.