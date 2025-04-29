Geleceğe yatırım

Yeşil Okullar Projesi kapsamında İskele'de "Toplum Bahçeleri" oluşturuldu.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; İskele Belediyesi, İskele Mimoza İnner Wheel Derneği, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Cardplus işbirliğinde oluşturulan alana ata tohumu ekildi.

İskele Belediyesi Park&Bahçe Birimi tarafından Long Beach’te oluşturulan alanda yapılan toplum ekimine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İskele Evkaf Türk Maarif Kolejinden öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Çalışmalar, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Kıbrıs için “Toprağa umut, geleceğe nefes oluyoruz” sloganıyla yürütülüyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre bilincini çocuklara aşılamak için çeşitlik etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Bu tür etkinliklere de her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Sadıkoğlu, İskele ve beldelerinde daha çok yeşil alan kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.

