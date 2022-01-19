Abdul Jabar tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu odasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 65 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi, Abdul Jabar Haruna Kwache isimli zanlı tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 17 Ocak 2022 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ikamet etmekte olduğu yurt odasına baskın yaptıklarını belirtti. Polis, yapılan arama sonucunda, komedinin üst çekmecesinde, 21 gram, bir alt çekmecesinde 4 ayrı foil kağıda sarılı 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını anlattı.

Yatak üzerinde 3 gram hintkeneviri bulduklarını aktaran polis, yatağın altında ise 28 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlının ifade vererek suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.