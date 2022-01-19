Güç sizin elinizde

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 18 yaşını dolduran ve 23 Ocak erken genel seçiminde ilk kez oy kullanacak yaklaşık 4 bin gence mektup gönderdi.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özersay mektubunda gençlere “ülkenin geleceğini belirleyecek güç sizin elinizdedir” mesajı verdi.

Özersay, mektubunda hükümete gelmeleri halinde genç işsizlerin iş bulma sorunlarını çözmek için kamuda ve özelde bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak bir projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

Gençlerin kira öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olması için genç konut ve sosyal konut projelerini devreye sokacaklarını dile getiren Özersay, iş kurmak isteyen gençler için de hibe vereceklerini söyledi.

Gemikonağı ve Lefke’de projeler anlatıldı

Özersay ve milletvekili adayları, Gemikonağı ve Lefke’nin yanı sıra Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaretinde konuşan Özersay, Halkın Partisi’nin daha önce Şeker Sigorta, Kalkınma Bankası ve devletin başka bazı kurumlarında da görev üstlendiğini, partizanca değil, liyakate dayalı istihdamlar yaptıklarını, kurumların güçlendirilip, daha iyi hizmet verebilmesi noktasında çaba sarf ettiklerini anlattı.