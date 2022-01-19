3’ü kaçak 

Suna ERDEN

Girne’de bir hafta arayla gerçekleştirilen Yeni Yıl Paketi ve Çatal operasyonlarından tutuklanan Aicha Kenza Traore, Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke, Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Ogbonna dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada yüklü miktarlarda satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalanan 5 zanlıdan 3’ünün ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, aldıkları ihbar üzerine 30 Aralık 2021 tarihinde Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari taksinin durdurulduğunu söyledi. Polis, yolcu olarak bulunan, zanlı Aicha Kenza Traore'nin üzerinde arama yaptıklarını; giymekte olduğu sutyeninin içerisinde satışa hazır 13 paket halinde toplam 10 gram hintkeneviri, 5 gram da sentetik cannabinoid bulduklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 60 TL bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis, tutuklanan Aicha Kenza Traore'nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri, Girne'de zanlı Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Friday Chioke'nin kendisine satması için verdiklerini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, ifade ışığında Richard Ugbaja ve Peter Friday Chioke'nin kaldığı adrese gittiklerini belirtti.

Polis, akabinde Chıoke ve arkadaşı Ifunanya Faith Ezıke’nin birlikte kaldığı evde arama yaptıklarını; 60 ayrı paket halinde satışa hazır 11 gram hintkeneviri, 15 gram sentetik cannabinoid, hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 300 TL, 550 dolar, 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, Chioke’nin yanı sıra ev arkadaşı Ifunanya Faith Ezike’nin de tutuklandığını ifade etti.

Polis, Onyeka Richard Ugbaja’nın da meseleyle bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti.

Polis,30 Aralık 2021’de tutuklanan dört zanlıyla bağlantısı olduğu tespit edilen Peter Ogbonna’nın da

7 Ocak 2022 tarihinde Çatalköy’de düzenlenen operasyonda yakalandığını ifade etti.

Polis, Çatalköy’de saat 18.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Peter Ogbonna’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, yaklaşık 212 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 300 TL nakit para da bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Uyuşturucu alışverişi yaptılar

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının DATA inceleme şubesinde olduğunu, uyuşturucu alışverişiyle ilgili birçok kişiyle mesajlarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, Aicha Kenza Traore, ile Onyeka Richard Ugbaja’nın yasal statülerinin olduğunu, diğer zanlıların ise ikamet izinsiz olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Aicha Kenza Traore ile Onyeka Richard Ugbaja’nın 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verirken, diğer üç zanlıyı 3 ay süreliğine cezaevine gönderdi.