Samimi itiraf

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, son günlerde artan elektrik kesintilerinin yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklandığını açıkladı.

Yatırımlar için iki belediyeden izin beklendiğini; artan ihtiyacın karşılanması için Güney Kıbrıs’tan ay sonuna kadar enerji talep edildiğini bildiren Erdoğan, çalışan santrallerde veya Güneyde herhangi bir acil durum oluşmaması halinde üretimden kaynaklı kesinti olmayacağını ancak Kermiya ve Yenikent bölgelerinde altyapı sorununa bağlı olarak bölgesel kesintiler yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik kesintileri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan, Kermiya ve Yenikent bölgelerinde yatırım eksikliği nedeni ile mevcut kablonun kapasitesini doldurduğunu ve bundan dolayı bölgesel kesinti yapılmasının zorunlu hale geldiğini bildirdi.

Erdoğan yazılı açıklamasında, gerekli projelerin üretildiğini ve kazı çalışmalarının başlaması için Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerinden izin beklendiğini kaydetti.

El-Sen de aynı görüşte

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yaşanan elektrik kesintilerinin tek nedeninin; “KIB-TEK’e yatırım yapılmaması” olduğunu kaydetti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında, “ülkedeki elektrik kesintilerini El-Sen’ in yaptığına” dair iddiaların “yalan, hadsizce ve ahlaksızca” olduğunu belirtti.

“Özellikle bu kesintilerin seçime yönelik olduğunu söylemek ve muhalefete destek amaçlı yapıldığını iddia etmek utanmazlıktır” diyen Özkıraç, şunları dile getirdi:

“El-Sen genel seçimlerde taraf değildir, olmayacaktır da... Sendika olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmadığımız gibi hiçbir partinin destekçisi değiliz. Ancak, emek ve yurtsever kesimlerin her zaman olduğu gibi yine yanlarındayız…”

Yine elektrik kesintisi yapılacak

Bu arada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeye ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı bölgesine elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti 9.00-15.00 saatleri arasında olacak. Yapılan duyuruda tüketicilerin elektrik kesintisi yapılacak saatlerde her an akım verilecekmiş gibi dikkatli olmaları istendi.