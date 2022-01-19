Üç senedir aklınız neredeydi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, “UBP zihniyetinin” kriz üzerine kriz yarattığını savunarak, pazartesi günü itibarıyla hükümeti CTP’nin kuracağını söyledi.

Ercan Havaalanı’nın Türkiye iç hatlarına bağlanacağı yönünde çıkan haberleri değerlendiren Erhürman, söz konusu durumu ‘ciddiyetsizlik’ olarak niteledi. UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun durmadan sürpriz yumurtalar ortaya çıkarttığını ifade eden Erhürman, “UBP üç senedir hükümette değil mi? Bu kadar zaman bu konuyu neden konuşmadılar da seçime üç gün kala konuşuyorlar?” diye sorarak, 23 Ocak’ta hükümeti CTP’nin kuracağını söyledi.

Tufan Erhürman, yaşananlara çok ciddi bir tepki olduğunu söyleyerek, son günlerde bile hükümetin yönetmeme halinin sorunlarının yaşandığını savundu.

En son ne zaman bu kadar elektrik kesintisi yaşandığını hatırlamadığını söyleyen Erhürman, KIB-TEK’e yapılan yatırımların tümünün CTP döneminde yapıldığını ifade etti. UBP’nin KIB-TEK’e hiçbir yatırım yapmadığını kaydeden Erhürman, “Biz seçilirsek elektrik sorununu çözeceğiz mi diyecekler? Yarattıkları sorunu mu çözecekler?” diye sordu.

Belediyelerin de çok zor durumda olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu sorunları yaratan, hesapsız, kitapsız davranan, ülke bu krizler içindeyken kurultay gailesini çeken sorunları çözmeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. ‘23 Ocak’ta bu yarattığım sorunları ben çözeceğim’ mi diyorlar bize?” diye sordu.

“Hızlı ve ucuz internet erişimi sağlanacak”

Erhürman, dijital ekonominin ve bilişim sektörünün gelişimi için ülke çapında hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanacağını söyledi.

Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hatice Özsaltık ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

CTP Lideri Tufan Erhürman ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, e-devlet konusunda bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.

CTP’den Bankalar Birliğine ziyaret

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında söz alan CTP Lideri Tufan Erhürman, memleketi zor bir yıl beklediğini söyledi.

Krizin üstüne kriz eklendiğine işaret eden Erhürman, önümüzdeki dönemde birçok şeye sil baştan başlanması gerektiğini kaydetti.

