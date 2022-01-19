69 hesap inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da pompacı olarak çalıştığı petrol istasyonundan akaryakıt alan müşterilerin kredi kartı bilgilerini çaldığı ve internet üzerinden harcama yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu Syed Farhan Shah hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ilk tespitlere göre 7 farklı kişinin kredi kartından 336 işlem gerçekleştirerek, 405 dolar harcama yaptığı belirlendi.

Tutuklanan zanlının cep telefonunda 69 kişiye ait kredi kartı resimleri olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Ocak 2021 tarihinde bazı şahıslardan kredi kartlarından internet üzerinden harcamalar yapıldığına dair şikâyet alındığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 24 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu Zanlı Syed Farhan Shah’ın tespit edildiğini açıkladı.

Müşterilerin kart bilgilerini çaldı

Polis, zanlının petrol istasyonuna giden müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdiği kredi kartlarının bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girerek alışveriş yaptığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 7 farklı kişinin kredi kartından 336 işlem gerçekleştirerek, 405 dolar harcama yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Meblağ artabilir

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda 69 şahsa ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin resimlerinin tespit edildiğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak yaptığı alışverişlerin meblağının artacağına inanıldığını söyledi.

Polis, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.