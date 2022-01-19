İkisi aşısız

Kuzey Kıbrıs’ta dün Covid-19 kaynaklı 4 can kaybı olurken, son 24 saatte 710 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 55 yaşındaki Ayşe Hacıeyyüp, 82 yaşındaki Afet Yetiner, 70 yaşında Dalal Yamout ve 74 yaşındaki Dolunay Buranay olduğu belirtildi.

Afet Yetiner ve Dolunay Buran’ın aşısız olduğu, Dalal Yamout’un ise tek doz Sinovac aşılı olduğu bilgisi elde edildi.

Ayşe Hacıeyyüp’ün ise aşılarının üzerinden 6 ay zaman geçtiği, hatırlatma dozunu yaptırmadığı belirtildi.

Test sayısı 20 bini aştı

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 bin 260 test yapıldığını ve 710 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 708 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre; 6 bin 371 kişinin tedavisi devam ederken, 12 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Vakalardan 254’ü Lefkoşa, 188’i Girne, 154’ü Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 41’i İskele ve 37’si de Lefke bölgesinden...

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 2 bin 21 aşı yapıldığını da kaydetti.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 5.135.966.

Toplam vaka sayısı: 48.068.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 41.545.

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 6371.

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 73.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 6286.

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 154.

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12.

Güneyde 3 can kaybı, 2 bin 200 yeni vaka

Bu arada Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken, son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 yeni vaka belirlendi.

Güneyde dün itibarıyla toplam ölü sayısı 687’ye, vaka sayısı ise 230 bin 856’ya yükseldi.

Ölenlerin 90 ve 89 yaşlarında iki erkek ve 86 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Halen hastanede tedavi gören 257 hastadan 89’unun durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.