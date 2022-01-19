Uslanmıyor

Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde yarım saat arayla önce bir arabayı izinsiz alıp kullanan, daha sonra 2 ayrı eve girerek hırsızlık yapan Yusuf Mert Altıncık’ın (21) 24 Aralık 2021 tarihinde cezaevinden tahliye olduğu ve birçok sabıkası bulunmasına rağmen yeniden suça karıştığı belirtildi.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, yargılanmak üzere yeniden cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 14 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında Çatalköy’de, Beşparmaklar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikanın güney kısmında çalışır vaziyette bırakılan C.H.’ye aracı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının bir sokak ötede aracı bırakıp olay yerinden ayrıldığını ifade etti. Polis, zanlının aracın 5 bin TL değerindeki anahtarını ise çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 12.00 sıralarında ise Çatalköy’de E.D.’ye ait ikametgâhın açık vaziyetteki yatak odasının camından eve girerek, içerisinde 250 TL bulunan çantayı çaldığını ve aynı yerden çıkış yaptığını belirtti.

Polis, zanlının yine aynı gün 12.30-15.30 saatleri arasında ise Çatalköy’de P.J.P.’ye ait ikametgâhın kilitsiz durumdaki salon penceresinden içeriye girdikten sonra Samsung marka cep telefonu ve bin 500 TL çaldığını açıkladı.

Polis yapılan şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının ikametgâhında yapılan aramada çaldığı aracın anahtarlarının bulunduğunu ayrıca üzerinde 160 TL tespit edildiğini aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini geriye kalan parayı harcadığı itirafında bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkaları bulunduğunu, son olarak 24 Aralık 2021 tarihinde tahliye olduğunu açıkladı. Polis, zanlının suç işlemeye devam edebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.