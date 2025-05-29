Öğretmenin aşkı

Ercan Havalimanı’nda 30 yaşındaki kız arkadaşını darp ettikten sonra yurt dışına çıkış yapan 25 yaşındaki Baran Dilan 27 Mayıs sabahı ülkeye giriş yaparken tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada ilginç detaylar aktarıldı. Zanlının avukatı; müvekkilinin kız arkadaşının eğitim gördüğü üniversitede akademisyen olduğunu belirtti. Savunma; Dilan’ın kız arkadaşından ayrılmak istediğini, 8 aydır çabaladığını iddia ederken, ayrıca genç kadının da şiddete başvurduğunu öne sürdü.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlının 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ercan Havalimanı içerisinde kendisiyle yurt dışına gitmek istediği gerekçesiyle 30 yaşındaki kız arkadaşı F.M.’yi darp ettiğini söyledi. Polis; şikayetin 17 Mayıs’ta yapıldığını ancak zanlının yurt dışına gitmiş olmasından dolayı ileri işleme gidilemediğini açıkladı. Polis; aranan şahıs ilan edilen zanlının 27 Mayıs’ta ülkeye giriş yaparken Ercan’da yakalandığını belirtti. Polis; gerekli soruşturmanın yapıldığını, Ercan’daki kameraların incelendiğini, şikayetçinin doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini ayrıca şikayetin devam ettiğini belirti. Polis; ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Bitirmeye çalışıyor

Zanlının avukatı; Dilan ile F.M.’nin 11 aydır aşk yaşadıklarını ancak müvekkilinin son 8 aydır bu ilişkiyi bitirmeye çalıştığını söyledi. Savunma; F.M.’nin müvekkilinin eğitim gördüğü üniversitede öğretmen olduğunu da belirtti. Savunma, F.M.’nin daha önce müvekkiline karşı darp suçu işlediğini, bu konuyla ilgili şikayetçi olacağını açıkladı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.