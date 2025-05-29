Ekipler göz açtırmadı 

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta polis tarafından önceki gece yapılan eş zamanlı yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 3 bin 569 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 581 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 15 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre; Gazimağusa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam bin 64 araç sürücüsü kontrol edildi. 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 74’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere, toplam 273 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

Girne’de 249 trafik suçu rapor edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam bin 743 araç sürücüsü kontrol edildi. 99’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si trafik ışıklarına uymamak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 118’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 249 araç sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 11 araç trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta bir sürücü tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında da; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 762 araç sürücüsü kontrol edildi. 37’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 16’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 59 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Bir araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025, 10:15