6 farklı uygulama

Güney Kıbrıs’taki Nüfus ve Dairesi’nin dijital hizmetler listesinin, Gov.cy portalı üzerinden, altı yeni çevirim içi hizmetle güçlendirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kimlikler ve Pasaportlar İle İlgili Yeni Dijital Hizmetler” başlıklı haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Gazete, devletin dijital açıdan modernleşmesi çerçevesinde bir adımın daha atıldığını yazdı.

Habere göre; Letimbiotis, Nüfus Dairesi’nin dijital hizmetler listesine, Gov.cy portalı üzerinden, altı yeni çevirim içi hizmetin eklendiğini, bunun da Kıbrıs’taki ve yurt dışındaki vatandaşlara doğrudan kolaylık sağlayacağını belirtti.

Letimbiotis, şu anda çevrimiçi olarak sunulan altı yeni hizmeti şöyle sıraladı:

1.Reşit olmayanlar için kimlik ve pasaport yenileme veya çıkarma.

2. Kayıp veya hasarlı olması nedeniyle reşit olan ve olmayanlar için kimlik ve pasaport düzenlenmesi/yenileme.

3) Reşit olanlar ve reşit olmayanlar için hızlı işlem (fast track) prosedürüyle pasaport verilmesi.

4) Sığınmacı kimliği verilmesi.

5. Göçmen statüsü verilmesi.

6) Akrabaların bulunması için Nüfus Dairesi’nde araştırma talebi.

Letimbiotis açıklamasının devamında biyometrik veri toplamayı gerektiren hizmetler (kimlik kartları ve pasaportlar) hariç, geri kalanların fiziksel olarak bulunmaksızın, tamamen çevrimiçi olarak yürütülebileceğini belirtti.

