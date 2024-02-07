Öz kızını taciz etti Cezaevine gönderildi..



Lefkoşa’da dün 23.00 sıralarında, 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 40 yaşındaki A.S., 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba, cezaevine gönderildi

Lefkoşa’daki evinde alkolüyken 13 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 40 yaşındaki A.S. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesinde ikamet eden zanlının nefesinde 170 promil alkollü içki tesiri altında olduğu esnada 13 yaşındaki kızının yanağına tokat attıktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı.

İKİ KARDEŞ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ’NE TESLİM EDİLDİ

Polis, olayın ardından çocuğun sosyal hizmetler memuru huzurunda ifadesinin temin edildiğini, aynı evde kalmakta olduğu kardeşi birlikte Sosyal hizmetler Dairesi’ne teslim edildiğini açıkladı.

ZANLININ 5 DOSYALIK SABIKASI VE 10 DAVASI VAR

Polis memuru, zanlının 5 dosyalık sabıkası ve 10 davası olduğunu, meselenin kamuoyunda yankı uyandıracağını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

“KIZ ÇOCUĞU ARKADAŞINI ARAYARAK OLAYI ANLATTI”

Polis, savcının sorusu üzerine kız çocuğunun gece evden çıkıp, sokakta panik ve endişeli bir şekilde arkadaşını telefonla arayarak, olayı anlattığını, arkadaşının da polisi arayıp, durumu bildirdiğini ve olay yerine gittiklerini açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.