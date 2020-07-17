Avrupa duy sesimizi

Otelciler Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Seyahat Acenteleri, Müteahhitler, İŞAD gibi çok sayıda ekonomik örgüt, Rum yönetiminin sınır kapılarında KKTC’ye girişleri zorlaştırıcı uygulamalarını protesto etmek için bugün eylem yapacak.

Metehan Kara Sınır Kapısında saat 17.00’de gerçekleştirilecek eyleme 17 dernek ve birlik katılacak. Eylem katılacak olan birlik ve dernekler ortak açıklama yaparak, Rum yönetiminin tavrını başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyaya duyurmaya karar verdiklerini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sivil toplum örgütleri olarak bizler, Kıbrıs Rum tarafının kara kapılarındaki yasadışı engellemelerini bir gösteri ile protesto etmeye ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen misafirlerimiz de dahil olmak üzere yurtdışından gelen konuklarımızın Kuzey Kıbrıs’a geçişlerinin engellenmekte olduğunu, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyaya duyurmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz ilk eylem, 17 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de Metehan Kara Sınır kapısında gerçekleştirilecektir. Türkçe ve İngilizce pankartların yer alacağı eylemden sonra bir deklarasyon yayınlanacak; eylemde konuşma yapılmayacaktır.”

Eyleme katılacak olan dernek ve birlikler

Ticaret Odası, Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Otelciler Birliği, İş İnsanları Derneği, Genç İşadamları Derneği, Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, Restorancılar Birliği, Rehberler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, Taksiciler Birliği, Toplu Taşımacılar Birliği, Dalış Merkezleri Birliği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi, Assocıatıon Of Turkish Cypriots Abroad.