Polis uyardı

Gazimağusa’da eğlenen Rum gençleri aşırı alkol sonrasında dağıttı

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir benzin istasyonunda çevreyi rahatsız eden iki Kıbrıslı Rum genç, polis tarafından kısa süreli gözaltına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olay, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:30 sıralarında meydana geldi. A.K. (23) ve V.Z. (22), alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, kamuya açık bir alan olan akaryakıt istasyonunda makul bir mazeret olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri gençleri uyararak, kısa süreli gözaltına aldı. Polis tarafından yapılan incelemede, gençlerin alkol tesiri altında olduğu tespit edildi. Gözaltı işleminin ardından her iki genç, dava tebliği edilerek serbest bırakıldı.
Polis, vatandaşları alkol tesiri altında kamuya açık alanlarda rahatsızlık vermemeleri konusunda uyardı.
 

