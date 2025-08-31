3 gün tutuklu

Lefkoşa’da devriye yapan Cürümleri Önleme Şube ekipleri, şüpheli olarak gördüğü Hakan Kumlutepe’nin üzerine yaptığı aramada uyuşturucu tespit etti.

Üzerinde 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabionidd (Bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma” suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da Tekin Yindahk Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, şüpheli hareketlerde bulunan Hakan Kumlutepe’yi kontrol ettiğini söyledi.

Polis, yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, akabinde zanlının Marmara bölgesinde bulunan ikamet adresinde yapılan aramada herhangi bir kanunsuz madde tespit edilmediğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

