Herkes bunu yapmalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, dövizin düşmesi nedeniyle marketlerdeki fiyatların da bir an önce aşağıya çekilmesi gerektiğini söyledi. Sucuoğlu, bazı firmaların fiyatlarını aşağıya çektiğini belirtti ve bunun diğer firmalara da örnek olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu siyasi istikrar ve özellikle ekonomik istikrar için KKTC'nin artık tek partili bir hükümete ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Sucuoğlu, “Bu da ancak UBP'nin tek başına iktidar olmasıyla mümkündür” dedi.

UBP ‘Tek Başına İktidar Yolunda Seçim 2022 Manifesto Çalışıtayı’ adıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda, adaylara manifestonun detayları başlıklar halinde anlatılırken, uzmanların görüşleri paylaşıldı.

UBP’den yapılan açıklamada, 23 Ocak’ta yapılacak genel seçimlerde UBP’ye tek başına iktidar yolunu açacak seçim manifestosunun, Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekili adayları, ilçe başkanları, parti meclisi üyeleri ve çeşitli başlıklarda uzmanların hazır bulunduğu geniş katılımlı çalıştay ile masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, içinden geçilen süreç dikkate alınarak, ekonomi ve mali konulara ağırlık verildiği belirtilen manifestonun tüm detaylarının, görüşler alındıktan sonra, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı da belirtildi.



Sucuoğlu, toplantının basına açık olan bölümünde, katılımcılara hitap etti.Başbakan Sucuoğlu, siyasi istikrar ve özellikle ekonomik istikrar için KKTC'nin artık tek partili bir hükümete ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu da ancak UBP'nin tek başına iktidar olmasıyla mümkündür” dedi.

Maaşlar ödenecek

Sucuoğlu, “Muhalefet maaşların ödenememesini, 13. maaşların ödenememesini bekliyor ama hem maaşlar hem de 13. maaşlar ödeniyor. Maliye Bakanımız da işte burada” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet bozar, biz düzeltiriz. Muhalefet batırır biz ayağa kaldırırız” diyen Sucuoğlu, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk Halkının ekonomik kalkınmasının UBP için en önemli konu olduğunu vurgularken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin yanında olmasının, kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti.

UBP adayları esnafı ziyaret etti

Öte yandan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ve tüm milletvekili adayları dün Lefkoşa'da Arasta ve Belediye Pazarı’nı ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, esnafla görüşerek sorunlarını dinleyen Sucuoğlu ve UBP adayları için Büyük Han'da zeytin yaprağı yakıldı, toplu fotoğraf çekildi.

Sucuoğlu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisine ve sevgisine teşekkür ederek, 24 Ocak'ta güneşin ülkede daha güçlü doğacağını ve bu sevginin UBP'yi tek başına iktidara taşımaya yettiğini ifade etti.