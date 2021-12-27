‘İktidara yürüyoruz’

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’nin emin adımlarla yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktığını ve hükümette yer alacağını ifade etti. Ataoğlu, DP’nin birleştirici, uzlaşmacı ve iş yapan bir parti olduğunu söyledi.

DP düzenlediği ‘Aday Tanıtım Şöleni’ ile 50 milletvekili adayını tanıttı.

Acapulco Otel’de düzenlenen ve pandemi kuralları çerçevesinde yapılan tanıtım etkinliğinde, DP’nin seçim bildirgesi ve tanıtım klibi ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs’ın her bölgesinden gelen DP’lilere ayrı ayrı seslenerek, “Bugün burada hep beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir siyaset sayfasının açılmasına, yeni bir yürüyüşün başlamasına şahitlik ediyoruz” dedi. DP’nin emin adımlarla yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktığını ve hükümette yer alacağını ifade eden Ataoğlu, DP’nin birleştirici, uzlaşmacı ve iş yapan bir parti olduğunu söyledi.

9’lar ruhunun yeniden canlandı

Konuşmasında, Hakkı Atun, Atay Raşid, Süha Türköz, Nazif Borman, Taşkent Atasayan, Mustafa Adaoğlu, Serdar Denktaş, Erkan Ekmekçi ve Aytaç Beşeşler’i anarak teşekkür eden Ataoğlu, “9’lar ruhunun yeniden canlandığını” söyledi.

Demokrat Parti’den aday olmanın ve hizmet yarışı için fedakarlıkta bulunmanın kolay olmadığını, yürek istediğini ifade eden Ataoğlu, DP’nin insan, yaşam kalitesi yüksek bir halk, Devlet, gelişmiş bir demokratik düzen ve insan haklarına saygıya öncelik veren bir kitle partisi olduğunu söyledi.

Turizm potansiyeli çok daha yüksek



KKTC’nin turizm potansiyelinin pek çok ülkenin çok daha üzerinde olduğunu belirten Ataoğlu, yükseköğrenim sektöründe üniversitelerin artık kendilerini kanıtladıklarını, ticaret, sanayi ve tarımda da atılacak doğru adımlarla ülkenin çok daha güzel günlere taşınabileceğini belirti.

Siyaseti yeniden formatlıyoruz

Yeni dönemde, yenilenen Demokrat Parti’nin, siyasette özlenen samimiyeti nasıl geri getireceğini söyleyen Ataoğlu, Kıbrıs Türk siyasetini “formatladıklarını” anlatarak, “Bundan böyle asla salonların, kapalı kapılar ardının, birtakım fanusların içinde siyaset yapan partiler gibi olmayacağız. Biz, siyaseti meydanlarda, caddelerde, çarşılarda, tarlalarda, fabrikalarda, üniversitelerde, sanayi tesislerinde yapacağız. Hedefimiz bu ülkeyi bir esenlik yurdu haline getirmek, yeryüzünde yeni ve adil bir dünya kurulması için mücadele etmek, ve nihayetinde bizim medeniyetimizi yeniden inşa ederek, insanlığın önüne çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni bir anayasa artık kaçınılmaz

Ataoğlu, sağlanacak toplumsal uzlaşı ile yeni bir Anayasa, yeni bir Siyasi Partiler Yasası, yeni bir Seçim ve Halk Oylaması Yasası, yeni bir Kamu Görevlileri Yasası yapılmasının artık kaçınılmaz olduğuna da vurgu yaptı.

Yatırımcıya engel değil yardımcı olmalıyız

Konuşmasında reel sektörün sorunlarına da değinen Ataoğlu, yatımcının, iş insanının önünün açılması gerektiğini belirterek, “Onlara engel değil, yardımcı olmalıyız. Vergiyi tabana yaymalı, vergi kaçağını kabul edilebilir sınırlara çekmeliyiz” dedi.

“Bizim yüzümüz hep batıya dönük olmuştur” diyen Ataoğlu, AB’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik haksızlıklarının devam ettiğini ifade etti.

Özel hastaneler ücretsiz olacak

DP’nin 2022 programı ile ortaya koyduğu vizyondan detaylar paylaşan Ataoğlu, nüfusun tamamını kapsayacak Genel Sağlık Sigortası Sistemini kuracaklarını ve tek tip sağlık sistemi ile vatandaşların özel hastaneleri de ücretsiz kullanmasını sağlayacaklarını ifade etti.